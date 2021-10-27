Австрийские Альпы превратились в пылающий ад

Это один из крупнейших лесных пожаров, когда-либо зарегистрированных в австрийских Альпах. Он возник в понедельник в районе местечка Хиршванг-ан-дер-Ракс и пока его не удется локализовать. Площадь огня за три дня увеличилась с пяти до 115 гектаров. "Это пылающий ад", - говорят специалисты лесного хозяйства. Пожарные пытаются не допустить распространение пламени на другие территории.

Дитмар Фарафелльнер, пожарная охрана Нижней Австрии: "В настоящее время в операции задействованы триста пожарных. Мы увеличили количество вертолетов с шести до восьми. Два вертолета нам направили Вооруженные силы. Плюс у нас есть четыре полицейских автомобиля. Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходимая. Продвигаться по земле карйне сложно".

По словам специалистов, если в следующие часы ветер сменит направление в сторону Ракса, это крайне осложнит и без того непростую операцию.