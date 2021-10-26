На юге Турции арестовали группу российских туристов по подозрению в поджоге

Семь граждан России были задержаны на юге Турции по подозрению в поджоге леса на прошлой неделе. Сторона защиты сообщила во вторник, что обжалует решение отправить их под стражу и будет ходатайствовать об их переводе под домашний арест, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Я связался с адвокатами россиян, арестованных по обвинению в поджоге. Они подадут жалобу на решение поместить наших граждан под стражу и будут ходатайствовать об их переводе под домашний арест, - сказал он. - Очевидно, что обвиняемые не собираются препятствовать следствию и суду или скрываться. Кроме того, в Анталье очень легко снять квартиру или апартаменты для нахождения под домашним арестом. Так что необходимости держать наших граждан в изоляторе, очевидно, нет", -

По информации местных СМИ, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври в провинции Анталья. После этого в указанном месте разгорелся пожар, который был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин.

Арестованные туристы в соцсетях сообщили, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения. "На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар и пытались потушить его, вызвали 911. По дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест, и нас отправили в тюрьму", - сказал один из туристов, Дмитрий Коршунов в видео, опубликованном в Instagram.

"Наши бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Консульство отказывается нам помогать, мы едем в тюрьму, скоро не будет связи. Я прошу всех предать огласке, наша группа из семи человек арестована", - добавил Коршунов.

Российское генконсульство в Турции сообщило, что 24 октября в суде состоялось заседание, в ходе которого, согласно нормам закона, россиянам на безвозмездной основе предоставили государственных адвокатов и обеспечили квалифицированный перевод. Суд решил заключить россиян под стражу на период досудебного расследования обстоятельств инцидента.

Генконсульство направило запрос местным властям требованием обеспечения консульского доступа к задержанным. "Держим вопрос на контроле и в рамках компетенции и полномочий продолжаем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий", - сказали в дипмиссии.

Дата судебного заседания по делу россиян на данный момент не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента ареста. Юристы задержанных отправили запрос послу РФ в Турции с просьбой взять расследование под личный контроль, сообщил адвокат Константин Ерохин, представляющий сторону российских туристов, в интервью телеканалу "Звезда".

"Мы координируем ситуацию со стороны России и уже взаимодействуем с местными адвокатами. Мы их условно нанимаем, оцениваем и им фронт работы определяем. Мы выступаем в этой ситуации как интегратор. То есть мы общаемся с родственниками, людьми, мониторим СМИ, координируем действия тут по обращению в консульство и посольство. Послу России в Турции мы отправили запрос с просьбой взять под личный контроль дело", - сказал он.

Юрист добавил, что сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела. "Знакомимся с теми показаниями, которые дали задержанные с местным бесплатным адвокатом в момент задержания", - пояснил он.