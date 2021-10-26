Судан: расстрел демонстрации протеста

По меньшей мере 9 человек погибли, более 100 получили ранения в Судане, когда солдаты открыли огонь по толпе, протестующей в столице Хартуме против захвата страны военными. Народное возмущение выплеснулось на улицы, после того, как в понедельник армейское командование распустило гражданское правительство, арестовав политических лидеров и членов кабинета во главе с премьер-министром. Объявлено чрезвычайное положение.

Переворот в Судане был осужден международным сообществом. Совет безопасности ООН собирается на экстренное заседание, а Вашингтон приостановил оказание помощи Хартуму. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил:

"Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи из 700 млн долларов в виде ассигнований на чрезвычайную помощь из фондов экономической поддержки Судана. Эти средства были предназначены для поддержки перехода страны к демократии. Мы оцениваем следующие шаги в отношении Хартума".

Глава военного ведомства Судана генерал Абдель-Фаттах Бурхан ранее объявил, что назначит технократическое правительство, которое приведет страну к выборам, назначенным на июль 2023 года. Но он дал понять, что военные останутся у власти.

Разногласия между армией и гражданскими властями Судана возникли с тех пор, как в 2019 году был свергнут многолетний правитель страны Омар аль-Башир. Напряженность возросла после сентябрьской попытки государственного переворота, приписываемой его сторонникам .