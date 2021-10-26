Мигранты ранили 2-х польских пограничников

Из-за роста числа нелегальных мигрантов Польша привлечёт еще около 2,5 тыс военнослужащих для охраны своей границы с Беларусью, увеличив таким образом их численность до 10 тыс. Аналогичные меры предпринимает и Германия, усиливая свою границу с Польшей, так как число нелегальных мигрантов, проникающих в ФРГ из этой страны, также значительно возросло.

С начала октября зарегистрировано около 4300 случаев пересечения границ по маршруту Беларусь-Польша-Германия мигрантами, которые прорывают заграждения камнями и огромными ветками деревьев.

Ранее польские власти сообщили о ранении двух своих пограничников, которые пытались остановить нарушителей.

"Два солдата Войска Польского госпитализированы. Один из них был ранен иностранцами камнем, другой - веткой. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы. Также некоторые пограничники получили лёгкие ранения, но госпитализировать их не пришлось. Мигранты вели себя очень агрессивно. Хочу подчеркнуть, что границу они не пересекли, все попытки были пресечены", - сказала представитель Польской пограничной службы Анна Мишальска.

Поток беженцев, пытающихся пробраться на территорию Польши из Беларуси возрос с начала августа. Европейский Союз обвиняет белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует кризис, организуя переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Брюссель ввёл против его режима