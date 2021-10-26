Франция: как нельзя ловить птиц

Судьи Госсовета Франции приостановили действие нового постановления правительства, разрешающего так называемые "традиционные методы" отлова птиц. Это касается дроздов, хохлатых чибисов, золотистых ржанок и полевых жаворонков.

Ранее Госсовет признал незаконной охоту на пернатых с помощью ловушек с клеем, сетей и клеток, поскольку это противоречат Европейской директиве о птицах 2009 года, запрещающей методы массового отлова без различия видов. Но французские власти это проигнорировали.

Новое решение Госсовета приветствовали ассоциации экологов и Лига защиты птиц. А Национальная федерация охоты выразила своё возмущение.