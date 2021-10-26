Коронавирус: новые ограничения

Румыния ужесточает ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса. В ощественных местах вновь необходимо носить защитные маски, для похода в магазин, спортзал или кинотеатр требуется санитарный пропуск, а с десяти вечера вводится комендантский час. Страна занимает предпоследнее место в ЕС по уровню вакцинации – здесь привиты лишь 35% взрослого населения. Ещё хуже ситуация в Болгарии, где вакцинированы менее 25%, при этом отмечен резкий рост числа заболевших. Здесь также становится теперь обязательным санитарный пропуск для посещения мероприятий в закрытых помещениях.

Американская фармацевтическая компания Merck разработала лекарство от ковида, которое может применяться в виде таблеток, в отличие от других противовирусных средств, которые вводятся внутривенно. Но для его запуска в производство в ЕС потребуется получить одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Между тем в 11 провинциях Китая отмечено распространение дельта-штамма. Стремясь пресечь вспышку заболевания, власти применяют как превентивные, так и ограничительные меры. В ряде городов остановлено движение общественного транспорта, закрыты туристические достопримечательности, при этом всё больше людей получают здесь третью дозу вакцины. В феврале следующего года в стране пройдут Зимние Олимпийские игры.