25 октября - Всемирный день пасты: макароны не выходят из гастрономической моды

Вот уже в течение нескольких тысячелетий макаронные изделия не выходят из гастрономической моды: они не слишком дорогие, у них большой срок годности и их легко приготовить. В минувшем году на фоне пандемии спрос на макароны буквально взлетел. Перед введением карантинов люди в панике скупали пачки со спагетти, вермишелью, лапшой и спиральками.

В период с 2010 по 2020 год потребление и производство макаронных изделий в мире почти удвоилось, с 9 до 17 миллионов тонн. Одна Италия произвела почти четыре миллиона тонн этого продукта. При этом 62% пошло на экспорт.

С января по июнь нынешнего года потребительский спрос на макароны вырос во Франции, Японии, Германии и США. В Соединенном Королевстве, напротив, спрос упал на 4%.

В мире существуют порядка трехсот видов пасты - разных форм, размеров и цветов. Макароны делают, как правило, из пшеничной муки. Но производители предлагают и альтернативные варианты, например малокалорийные и безглютеновые овощные или бобовые спагетти.