Глава ВОЗ призвал страны и сообщества делиться информацией о коронавирусе

Глобальная стратегия по борьбе с пандемией и новыми заболеваниями, роль Европы и ВОЗ в распределении вакцин, цифровые технологии и искусственный интеллект. Эти и другие темы в повестке Всемирного саммита по вопросам здравоохранения. В трехдневном форуме в Берлине, в том числе в режиме онлайн, принимают участие шесть тысяч человек - представители ста государств.

Глава Всемирной организации здравоохранения, обратил внимание на необходимость обмена данными.

Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Вирусы перемещаются быстро. Но данные могут двигаться еще быстрее. Обладая правильной информацией, страны и сообщества могут опережать возникающие риски и спасать жизни людей". Гендиректор ВОЗ так же подчеркнул, что "урбанизация, обезлесение, изменение климата и интенсификация сельскохозяйственной практики - повышают риск эпидемий и пандемий".

Пандемия все еще не закончилась. Вакцинация остается главным инструментом в борьбе с вирусом. В ВОЗ напомнили об объявленной ранее цели - иммунизировать не менее 40% населения каждой страны к концу года. Организация призвала государства, в которых уже достигнут заявленный показатель, поставлять препараты международному механизму COVAX.

На африканском континенте прививочная кампания идет медленно. Здесь по-прежнему не хватает препаратов. Африканский Союз поставил цель начать в 2022 году выпуск на континенте вакцин от коронавируса. Государственный министр при президенте Сенегала Ава-Мари Колл-Сек, выступая на форме, отметила, что ряд стран Африки, включая ЮАР, Египет и Руанду уже приступили к созданию мощностей по выпуску препаратов и призвала мировое сообщество поддержать эти действия.