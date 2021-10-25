Узбекистан: президентские выборы

В Узбекистане продолжается подсчёт голосов после прошедших здесь в воскресенье президентских выборов. ЦИК страны опроверг появившиеся ранее сообщения о предварительных результатах, отметив, что они будут официально объявлены только во второй половине дня. При этом окончательные итоги голосования станут известны до конца октября.

Между тем ожидается, что победу одержит действующий президент Шавкат Мирзиёев, который сменил на этом посту Ислама Каримова пять лет назад. Отмечается, что за это время он провёл в стране ряд реформ, прежде всего, экономического плана. При этом политическая система серьёзных изменений не претерпела. Помимо самой влиятельной Либерально-демократической партии Узбекистана, в стране официально действуют ещё четыре политические силы, кандидаты от которых также претендовали на пост главы государства. Наблюдатели отмечают, что действительно оппозиционные партии к избирательному процессу допущены не были.

Интерес, проявленный в мире к президентским выборам в Узбекистане во многом связан с тем, что страна граничит с Афганистаном и играет важную роль в предотвращении распространения влияния захватившего там власть движения «Талибан».