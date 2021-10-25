ООН осуждает переворот в Судане

Генсек ООН Антониу Гуттериш осудил военный переворот в Судане. Он потребовал немедленно освободить премьер-министра Абдаллу Хамдука и других задержанных государственных деятелей. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала военных воздержаться от непропорционального применения силы и уважать право граждан на мирные собрания.

В ночь на понедельник группа представителей командования арестовала премьер-министра, членов правительства и некоторых известных политиков. Это произошло после того, как Абдалла Хамдук призвал сограждан выходить на улицы с требованием передачи власти гражданским лицам.

Председатель Переходного Военного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и распустил кабинет министров, а также сам совет. По его словам, вооружённые силы будут удерживать власть до июля 2023, когда в стране должны пройти всеобщие выборы.

Из Судана, тем временем, поступают сообщения о массовых выступлениях противников военного переворота. Некоторые демонстранты в Хартуме поджигали покрышки, которыми военные перекрыли проезд по автотрассам. Оппозиционное объединение «Комитет врачей» сообщает о погибших и раненных в результате разгона протестных выступлений.

Переходный Военный совет удерживал власть в Судане с апреля 2019, когда в результате переворота на фоне массовых антиправительственных выступлений после 30 лет правления был свергнут президент Омар аль-Башир.