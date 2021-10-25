Судан: военный переворот?

Несколько членов переходного правительства Судана арестованы на рассвете в понедельник на фоне сообщений о военном перевороте. Среди задержанных неопознанными военными - глава кабинета Абдалла Хамдук и по меньшей мере четыре министра.

Кто производил аресты, остаётся неизвестным. Армия ничего не комментирует, но демократические группы призвали к уличным протестам против любой насильственной смены власти. Свидетели рассказывают, что в столице страны Хартуме Интернет не работает, а в в соцсетях появились видеокадры, на которых разгневанная толпа сжигает шины на улицах. Армия и военизированные формирования развернуты по всему городу, ограничивая передвижение. Аэропорт Хартума закрыт, а международные рейсы приостановлены.

Разногласия между вонными и гражданскими властями возникли с тех пор, как два года назад был свергнут давний правитель Судана Омар аль-Башир. Напряженность возросла после того, как в сентябре была сорвана попытка государственного переворота, приписываемая его сторонникам .