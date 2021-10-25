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Испания

Арест контрабандистов, перевозивших нелегальных мигрантов

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 Ирина Шелудкова
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Солдаты армии Испании и группа нелегальных мигрантов в полуэкславе Сеута на границе с Марокко
Солдаты армии Испании и группа нелегальных мигрантов в полуэкславе Сеута на границе с Марокко   -   Авторское право  Bernat Armangue/AP
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В Испании арестованы контрабандисты, перевозившие нелегальных мигрантов во Францию. По данным следствия, за последние два месяца преступная группировка осуществила около 60 операций по незаконной перевозке людей. Она переправляла по три-четыре человека во французские города города Байонна и Бордо.

Преступники вступали в контакт мигрантами, самостоятельно добравшимися до Испании, в основном выходцами и стран Северной и Западной Африки.

Подозреваемые были задержаны в автономных сообществах страна Басков и Наварра на севере Испании при содействии французской полиции и Европола.

На первом месте в Европе по количеству поданных заявлений на предоставление убежища находится Германия, на втором — Франция, на третьем — Испания.