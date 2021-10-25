Наводнение на Сицилии: есть жертвы

По меньшей мере два человека стали жертвами наводнений на Сицилии. Селевой поток унёс пожилую пару, — мужчина и женщина ехали к заболевшему родственнику, совершили вынужденную остановку и вышли из машины. Об их судьбе стало известно благодаря случайному свидетелю — ещё одному водителю, которого впоследствии спасли сотрудники экстренных служб.

Это произошло в районе Катании, где потоки воды и грязи смывали с дорог автомобили, валили деревья и разрушали небольшие строения. Причиной стали проливные дожди, которые сопровождались порывами ветра со скоростью до 100 км в час. Закрыты многие школы, эвакуированы около 80 человек.

Администрация региона призывает правительство объявить Сицилию зоной бедствия — служба гражданской обороны продлила действие красного режима погодной опасности на вторник, метеорологи предупреждают об угрозе новых паводков.