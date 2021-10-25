«Газпром» может прекратить поставки газа в Молдавию с 1 ноября, в республике объявлен режим ЧП

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что задолженность республики составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей – 709 млн долларов. Если не будет подписан новый контракт, «Газпром» остановит поставки газа. С 22 октября в Молдавии введен режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса.

В «Газпроме» вину за весьма вероятное прекращение поставок газа полностью возлагают на молдавскую сторону.

«В настоящее время сложилась сложная ситуация с поставками российского газа в Молдавию. Вина за это целиком и полностью лежит на молдавских властях. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдавии за российский газ», - заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

При этом Куприянов отметил, что в Молдавии не признают накопившуюся сумму задолженности. «Газпром» готов продлить контракт на поставки газа после погашения долга. Представитель компании отметил, что политической составляющей в этом конфликте нет.

«Здесь нет никакой политики. "Газпром"_ - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдавия сама своими руками провоцирует кризис_», - сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва рассчитывает на продолжение диалога.

«Позиция российской стороны, «Газпрома», предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться__», - сказал Песков.

Переговоры в Москве завершились безрезультатно

Длившиеся два дня переговоры сторон в российской столице не принесли результата. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну так прокомментировал итоги встречи:

«Наш посыл на протяжении переговоров был одинаковым: Республика Молдова хочет продолжить переговоры и подписать долгосрочный контракт, который выгоден обеим сторонам. Нынешнее предложение «Газпрома» не в пользу наших граждан. Запрашиваемая цена, включающая финансовые и нефинансовые условия, в том числе урегулирование исторического долга, выше предложений на международных газовых рынках», - написал Андрей Спыну в Фейсбуке_._

По словам министра, республика не может согласиться платить цену за российский газ выше, чем все остальные страны региона. Молдавия намерена продолжить переговоры с «Газпромом», а также искать альтернативных поставщиков.

«Дорогие граждане, мы переживаем непростые времена для нашей страны. Мы выберемся из этого тяжелого времени вместе», - обратился министр к жителям республики.

«Мы не замерзнем!»

Председатель исследовательского центра WatchDog MoldovaВалериу Паша в интервью Euronews заявил, что страна сможет найти газ, даже если контракт с «Газпромом» не будет подписан.

«Цена запрошенная «Газпромом», или вернее Кремлем, плюс требование выплатить в короткий срок исторический долг выведут цены на газ в Молдове на очень высокий уровень. То есть нам сейчас выгоднее покупать из альтернативных источников, чем брать эту цену даже с 25-процентной скидкой и выплачивать 700-миллионный долг в течение трех или пяти лет. Это будет огромное давление и на бюджет, и на население», - говорит Паша.

По словам аналитика, предъявляемый «Газпромом» долг «нелегитимен».

«Его никто никогда не проверял. Предприятие «МолдоваГаз» отправляло финансовые дела их непосредственному руководителю «Газпрому». То есть до проведения полного аудита, проверки того, насколько законно формировались эти задолженности, ни о каких выплатах не может быть и речи», - говорит эксперт.

Валериу Паша полагает, что нынешний конфликт скорее политический, нежели экономический.

«Официальный представитель «Газпрома» говорит, что компания не может работать себе в убыток. Но в Молдове есть еще одна задолженность за газ - восемь миллиардов долларов в Приднестровье. Но «Газпром» запрещает предприятию «МолдоваГаз» требовать оплату за потребление газа в Приднестровском регионе. При этом они говорят, что тут нет политики и они не могут работать в убыток», - отмечает эксперт.

По его словам, договоренности о поставках газа в республику нет и на ноябрь. Если же «Газпром», как и обещал, прекратит подачу газа с декабря, покупать его страна будет в других странах.

«Контракт был продлен на один месяц и истекает в конце октября. Тут главный вопрос, что будут делать жители Приднестровья. Молдова будет получать газ, даже если его придется покупать по более высокой цене: сейчас ведется работа с европейскими партнерами. Мы не замерзнем! Но жители левобережья не платят за газ. Там какие-то мизерные тарифы, которые уходят в бюджет непризнанного региона. Даже если оттуда не будет поступать в Молдову электричество, мы будем закупать его в Украине. Для правого берега это не критично. Газ мы найдем и купим даже по рыночной цене. Это все равно будет дешевле, чем отдавать эти нарисованные долги России. А вот Приднестровью придется очень туго», - считает Паша.

Почему основной акционер не беспокоился по поводу растущего долга?

Молдавский политолог Виталий Андриевский в беседе с корреспондентом Euronews предложил разобраться, почему вообще возник долг в 709 миллионов.

"_Этот долг накапливался 15 лет. "Газпром" – основной акционер "МолдоваГаз", у него 50%, а если добавить еще 14-15% которые числятся за Тирасполем, то у них большинство. То есть "МолдоваГаз", где основной акционер «Газпром» __накапливал этот долг, и хотелось бы, чтобы нынешние власти разобрались, почему этот долг появился, почему не рассчитывались, и чьи тут были интересы. Почему основной акционер не бил тревогу по поводу увеличения долга? Он же накапливался с 2005 года, когда у власти были еще коммунисты. Ведь основной долг – примерно 430 тысяч, а остальное – еще почти 300 тысяч – пеня за просрочки", -_ отмечает политолог.

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику в своем телеграм-канале в цифрах пояснил, как появился долг перед «Газпромом».

«Долг сформирован следующим образом: $39,9 млн (8,8%) - 2006-2007 годы, $394,1 млн (88,7%) - 2011-2015 годы, $10,7 млн (2,4%) - сентябрь 2021 года», - написал в соцсети Кику.

Виталий Андриевский убежден, что Молдавия сможет найти газ в других странах, пусть цена будет не такой выгодной, как по истекшему контракту с «Газпромом».

«Молдова сможет закупать газ в Румынии, но его не хватит на Приднестровье. Румынская сторона уже об этом предупредила. В этой ситуации левый берег остается без газа, и там возникают проблемы с электричеством, потому что ГЭС работает на газе и на мазуте. Не будет газа, не будет электричества. Это коснется и Молдовы, потому что мы получаем оттуда энергию, но мы можем брать ее и у Украины, и у Румынии. Для Приднестровья это может быть страшный удар. Они же не платили за газ ни Кишиневу, ни Москве. У них коммунальные тарифы вчетверо ниже, чем в Молдове», - говорит политолог.

При этом Виталий Андриевский не снимает ответственности с нового молдавского правительства, которое пришло к власти только в июле этого года.

«Правительство реально заработало лишь в августе. Надо было сразу серьезно заниматься этой проблемой, искать разные варианты, вести переговоры. Но они ожидали какого-то чуда, что Россия пойдет на уступки, можно будет легко договориться», - считает эксперт.

Он не исключает и наличия политической составляющей в газовом конфликте России и Молдавии.

«Проигравший выборы бывший президент страны Игорь Додон и партия социалистов говорили: хотите нормальные цены на газ, надо ехать в Кремль и договариваться с Путиным. Сейчас, когда Россия говорит, что это чисто коммерческий конфликт, народ уже не верит. Додон же уверял, что надо ехать и просить. Есть и мнение, что Кремль мстит нынешней власти за поражение Додона, не может простить самостоятельную политику Молдовы, то что мы выстраиваем свои отношения с Украиной, ЕС и США и не очень спешим в Москву», - говорит Андриевский.

Желание оказать помощь с поставками газа Молдавии выразили в Киеве. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что вопрос о помощи будет рассмотрен правительством. По его словам: газ будет передан в пользование на определенный период с условием, что Кишинев потом вернет его в полном объеме.

Режим чрезвычайного положения для экстренной закупки газа

«МолдоваГаз» и «Газпром» в конце сентября продлили контракт на поставку газа до конца этого месяца. В октябре республика импортирует газ по рыночной цене - около 790 долларов за тысячу кубометров. В прошлом году она платила в среднем примерно 150 долларов.

Власти Молдавии на переговорах с «Газпромом» намерены снизить цену до 200-300 долларов.

Молдавский парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа. Отмечается, что режим ЧП необходим, чтобы в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов.

«МолдоваГаз» напоминает потребителям, что в истории республики уже были периоды, когда давление газа в системе было намного ниже сегодняшнего.

«Тем не менее, тогда удалось справиться с ситуацией, так же будет и сейчас. Заверяем потребителей страны в том, что сложная ситуация с поставками газа будет преодолена», - говорится в сообщении на официальном сайте компании.