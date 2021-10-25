Ко всеобщему удивлению, на парламентских выборах 2022 года в Венгрии с Виктором Орбаном будет бороться беспартийный мэр маленького городка. На первых в истории страны праймериз он обошел мэра Будапешта и вице-президента Европарламента. Отец семерых детей, правый консерватор и практикующий католик стал кандидатом от очень широкого партийного альянса, состоящего из правых, левых, либеральных и «зеленых» партий. Оппозиции пришлось пойти на него из-за закона о выборах, принятого партией «Фидес». Наш гость сегодня — Петер Марки-Зай, мэр города Ходмезёвашархей и единый кандидат на пост премьер-министра от венгерской оппозиции.

Петер Марки-Зай, добро пожаловать в «Глобальный диалог».

Приветствую вас и зрителей.

Что означает голубая ленточка, которую носите вы и ваши сторонники?

Эта голубая ленточка символизирует ответственность и борьбу с коррупцией. Главной проблемой Венгрии в последние 30 лет было то, что она стала страной, где последствия не наступают. Чаще всего настоящий вопрос выборов: кто будет красть и сколько. Мы должны провести выборы, после которых никто не будет воровать, а коррупция будет искоренена. Мы хотим жить в стране, где коррупцию не организуют, а борются с ней.

Это можно сделать в рамках закона, простым большинством в парламенте?

Это можно сделать в рамках закона. Если мы будем управлять Венгрией, это будет в рамках закона. Конечно, то, что происходит сегодня, — совсем не в рамках закона. Наш генеральный прокурор не борется с коррупцией, а покрывает преступников. Он укоренился во власти. Поправка к закону о выборах только укрепила это на прошлой неделе. Мы считаем его назначение противозаконным, так как его целью было оставить «Фидес» у власти. Для этого были предприняты и многие другие шаги. Даже при нынешней венгерской конституции — что уж и говорить про старую — попытки получить исключительную власть — неконституционны.

Вы говорите, что эта конституция может быть каким-то образом отменена, если вы получите простое большинство в парламенте. Многие считают, что такая ситуация может привести к гражданской войне. Вас это не беспокоит? Что вы ответите этим людям?

То, законно ли что-то или незаконно, не имеет никакого отношения к гражданской войне, потому что когда «Фидес» разрушила венгерскую демократию и пустила под откос правило верховенства закона, гражданская война не началась. Угроза гражданской войны не может быть предметом дискуссии о верховенстве закона. Никто не хочет заменить требование конституционного большинства 2/3 парламента простым большинством. Нужно просто заявить о том, о чем полностью состоящий из назначенцев «Фидеса» Конституционный суд забыл сказать: эти законы недействительны уже с момента их принятия.

Мнения по этому вопросу всё еще достаточно различны. Если полстраны выйдет на улицы, это не вызовет больше проблем, чем уже есть?

Если кто-то спросит меня, значит ли это, что мы не должны восстанавливать свободу прессы, демократию, смещать воров? Кто-то боится, что «Фидес» захочет остаться у власти, прибегнув к насилию, но это не должно быть причиной мириться с абсолютно незаконной властью в Венгрии.

Вас не смущает, что большинство ваших сторонников — левые либералы, в то время как вы правый консервативный политик. Как вы собираетесь сохранить такой альянс до выборов?

Самая важная стратегическая инновация именно в том, что я смог победить в Ходмезёвашархее. Большинство моих сторонников там — левые. Они согласились с тем, что если мы сможем выдвинуть кого-то, кто предложит приемлемую и заслуживающую доверия альтернативу правым и тем, кто раньше голосовал за «Фидес», то при полной поддержке правой и левой оппозиции сможем победить «Фидес».

Одна из европейских и международных проблем для Виктора Орбана — миграция и отказ от общей миграционной политики. Какова ваша позиция по этому вопросу?

«Фидес» часто пытается дискредитировать оппонентов и сделать их объектом ненависти, утверждая, что те хотят принимать мигрантов. Это не так. Сейчас оппозиционные партии согласились с тем, что забор на границе должен быть сохранен, что колючая проволока — законный способ контролировать нелегальную миграцию. Виктор Орбан устраивает кампании ненависти к мигрантам, — от чего мы, конечно, должны отказаться, — но он также увеличил количество принимаемых мигрантов настолько быстро, насколько возможно. Только в 2019 году Орбан принял в Венгрию 55 тысяч мигрантов из-за пределов ЕС. Он дал им вид на жительство. Но что особенно возмутительно для нас, — и новое правительство сразу же пересмотрит это решение, — что круг Орбана и Антала Рогана выдал 20 тысячам мигрантов виды на жительство по программе переселения, и среди них были объявленные в международный розыск исламские террористы и преступники. Политику Орбана нужно прекратить и изменить: больше никаких кампаний ненависти, бесчеловечных условий для людей и их семей. В то же время преступники и террористы, приглашенные Орбаном, должны быть высланы из страны и Евросоюза.

Какими будут ваши отношения с Китаем и Россией?

С одной стороны — дружба и братство, в этом нет сомнений. С другой стороны —западные страны и США ведут с ними торговые отношения. Разница в том, что эти страны преследуют в торговле свои национальные интересы, в то время как Виктор Орбан в отношениях интересуется только коррупцией. Он предает свою страну и Евросоюз. Нам нужен честный лидер: не только ради Венгрии, но и ради Евросоюза, тот, кто не предаст ЕС и НАТО ради Путина.

Похожие истории уже случались в регионе. Можно вспомнить Клауса Йоханниса, который стал президентом Румынии, будучи аутсайдером. У премьер-министра Словакии тоже похожая ситуация. Но есть и Эммануэль Макрон, который успешно выкорчевал партию большинства из политического центра Франции. Вы следите за ними? Есть ли кто-то, кого вы считаете примером?

Мы следим за ними всеми. Мы очень гордимся, когда в европейской стране свергают авторитарного или коррумпированного лидера. Но ни один из этих примеров не был рожден при авторитарном режиме, таком как режим Орбана, где свобода прессы практически уничтожена, где судебная власть полностью подчинена политическим целям и где, например, закон о выборах можно переписать за один день, где закон о выборах и конституция были приняты одной партией, где представители только одной партии имеют представителей в Конституционном суде и совете по СМИ. То, что мы видим, — настолько авторитарно и построено на пропагандистских кампаниях, что победить здесь — будет гораздо сложнее.