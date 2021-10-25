Свободу Назанин Загари-Рэтклифф!

Супруг сотрудницы британской благотворительной организации Thomson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф, которая более 5 лет находится в иранской тюрьме, в очередной раз объявил голодовку в знак протеста против решения сдуа Исламской республики о её новом заключении.

Ричард Рэтклифф планирует ночевать в палатке возле министерства иностранных дел, чтобы оказать давление на премьер-министра Бориса Джонсона с целью добиться освобождения жены. После того, как она отбыла 5-летнее заключение, Назанин Загари-Рэтклифф, гражданке Великобритании и Ирана, предъявлено новое обвинение, на этот раз в шпионаже.

Это вторая голодовка Ричарда. Первую он проводил два года назад у посольства Ирана в Лондоне.