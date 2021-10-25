Группа из 2 000 мигрантов, в основном выходцев из Гондураса и Садьвадора, продолжает своей путь по Мексике. Многие идут в сопровождении детей. Их ряды поредели за выходные: порядка шести тысяч человек в субботу организованно отправились из города Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики, к столице страны Мехико. Там они собираются обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях. Ранее в текущем году сотрудники Миграционной службы Мексики при поддержке бойцов Нацгвардии рассеяли в штате Чьяпас несколько крупных групп иностранных граждан, пытавшихся добраться до границы с США.