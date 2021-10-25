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Италия

Манифестация секс-работников

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 Euronews
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Манифестация секс-работников
Авторское право  Screenshot from AP video
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В Венеции прошла акция протеста секс-работников, отстаивающих свои права. Участники манифестации держали в руках красные зонтики – символ защиты от надругательств, насилия и предрассудков. Таким образом они отметили 20 годовщину проведения первой демонстрации, организованной Комитетом по гражданским правам проституток. Активисты планируют в течение недели проводить встречи для обсуждения условий своей работы.