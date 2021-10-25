Пандемия: вакцинации недостаточно?

В Великобритании уже вторую неделю фиксируется более 40 тысяч новых случаев заражения ковидом в сутки, что серьёзно увеличивает нагрузку на местные больницы. При этом власти хотят избежать введения новых ограничительных мер, рассчитывая, что программа вакцинирования поможет исправить ситуацию. За последние три дня более 800 тысяч человек привились здесь уже в третий раз, но, по мнению ряда экспертов, нельзя полагаться исключительно на вакцинацию.

– Сейчас очень важно делать экспресс-тесты, избегать контактов с большим количеством людей в закрытых помещениях, использовать маски, – отмечает Адам Финн, профессор JCVI. – Всё это совершенно необходимо для того, чтобы остановить распространение заболевания, поскорее взять ситуацию под контроль и предотвратить настоящий кризис к середине зимы.

На проходящем в Германии Всемирном саммите здравоохранения глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что имеющиеся ресурсы для борьбы с пандемией не применяются должным образом:

– Пандемия завершится, когда во всём мире решат с ней покончить. Это в наших силах, у нас есть все необходимые инструменты: эффективная система здравоохранения и эффективная медицинская помощь. Но в мире не используют их должным образом.

Между тем Румыния, где уровень вакцинации по-прежнему невысок, задействовала Механизм гражданской защиты ЕС. Другие страны Евросоюза оказывают ей помощь, направляя в страну необходимое оборудование и лекарства.