В Facebook знали о проблеме продвижения фейков и потенциально опасной информации в социальной сети, а аналитики компании связывали это с её бизнес-моделью. Об этом со ссылкой на внутренние документы Facebook пишут сразу несколько американских изданий.

В материалах говорится о преференциях для популярных пользователей и политиков, чьи записи освобождены от строгой фильтрации, а также об уступках некоторым авторам из-за опасений столкнуться с обвинениями в цензуре.

Эти публикации появились на фоне новых слушаний в Конгрессе о разоблачениях бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хоген.

«Я выступила сейчас, потому что сейчас самое время действовать. Когда происходит разлив нефти, это подталкивает общество к регулированию деятельности нефтяных компаний. Но сейчас при всех неудачах Facebook регулировать его деятельность непросто. Они говорят, что не изобретали ненависть и насилие на почве ксенофобии. Но вопрос не в этом, а в том, что Facebook делает для распространения ненависти и ксенофобии».

На вопрос главы объединённого комитета обеих палат Дэмиана Коллинса, способствует ли деятельность Facebook росту ненависти в обществе, Фрэнсис Хоген ответила утвердительно.

Ранее она уже рассказывала, что руководство социальной сети использует для получения прибыли даже те популярные публикации, которые нарушают правила сообщества. Кроме того, по словам экс-сотрудницы Facebook, в компании знают о проблемах у несовершеннолетних из-за использования социальной сети.

В Фейсбук настаивают, что защищают принципы свободы слова и равноправия пользователей и не допускают возможности извлечения прибыли за счёт безопасности и благополучия людей.