Таяние ледников на горе Кебнекайсе

Последствия потепления на Крайнем Севере видны невооружённым глазом: Кебнекайсе в Лапландии, самая высокая гора Швеции - молчаливый свидетель и объект изменений, за которыми профессор Стокгольмского университета географ Нинис Росквист наблюдала в течение многих лет. За последние 3 года скалистый северный пик постепенно стал заметно выше южного, на котором территория ледника значительно сократилась.

Нинис Росквист, исследователь ледников, профессор географии Стокгольмского университета:

"Думаю, ледники здесь будут продолжать таять, потому что становится всё теплее, а мы ещё не сократили выбросы в атмосферу. Но, возможно, нам удастся остановить таяние более крупных ледяных щитов, и в этом нам могут быть полезны знания, которые мы получаем здесь".

Спуск с вершин на севере Швеции означает хождение по мёрзлой земле. Коренные жители - саамы- разводят здесь оленей, и повышение температуры сказывается на их основной деятельности негативным образом. Когда почва замрезает, и выпавший на неё снег не тает, то животным легче добывать себе корм. Совсем другое дело, когда из-за внезапного потепления здесь появляется больше льда, чем снега".

Томас Кухмунен, оленевод:

"В настоящее время дождь может идти в течение нескольких недель, потом он леденеет, а слой льда на лишайниках мешает оленям ими питаться".

И еще одно изменение, связанное с почвой.

Кейт Ларсон, руководитель исследовательской станции Абиско:

"Вечная мерзлота содержит в себе много углерода, и пока он находится в замороженном состоянии, то это хорошо. Но когода вечная мерзлота начинает таять, то часть этого углерода попалдает в воду и атмосферу, а это в свою очередь приводит к ещё большему потеплению климата".

"Кебнекайсе - настоящий природный барометр: наблюдая за ней, можно увидеть многое", - объясняет Нинис Росквист. - И хотя зимой здесь всё ещё очень холодно и много снега, то лето с каждым годом становится всё жарче".