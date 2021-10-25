Давление на медработников Италии: Amnesty призывает провести расследование

Правозащитники Amnesty International призывают парламент Италии инициировать независимое расследование реакции властей на пандемию коронавируса, с особым упором на ситуацию в домах престарелых и данные о преследованиях медработников, которые выразили обеспокоенность по поводу плохих и небезопасных условий труда в этих учреждениях. Висследовании Amnesty International, опубликованном на прошлой неделе, отмечается, что итальянские работодатели заставляли своих сотрудников молчать, часто путем несправедливого увольнения.

"Amnesty призывает обратить внимание на роль медперсонала во время пандемии. Роль, которую недооценили общество и политики. В этом секторе в основном заняты женщины, мигранты и люди, которые оказались вынуждены работать в тяжелых условиях. Несмотря на то, что приоритет во время кампания вакцинации был отдан сотрудникам домов престарелых, многие обеспокоены тем, что другие проблемы не решаются ", — передает из Рима корреспондент Euronews Джорджия Орланди.