"Издевательство на грани садизма": МИД России раскритиковал США за выдачу виз россиянам в Варшаве

Москва раскритиковала Вашингтон за порядок выдачи американских виз россиянам за пределами России. Для оформления документов на въезд в США российским гражданам надо обращаться в американское посольство в Варшаве, — говорится в новой редакции указаний Госдепартамента по работе диппредставительств.

Россия в документе отнесена категории стран, где по политическим или иным причинам консульские услуги либо ограничены, либо не предоставляются вовсе, — в этот перечень вошли также Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Венесуэла, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Название категории на русский язык переводят как «бездомные национальности».

Москва негодует

В МИД России назвали это «издевательством на грани садизма». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила американских дипломатов в длительном и последовательном разрушении созданной до них системы оказания консульских услуг в России.

Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад. Мария Захарова официальный представитель МИД России

По словам Захаровой, решение Госдепартамента ударяет уже не только по туризму или культурным обменам, но также по семьям и родственникам, «по тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и народами».

Кризис в отношениях

Посольство США остановило приём заявлений на неиммиграционные визы в Москве ещё в мае, после того, как Россия ввела очередные ограничения на работу дипломатической миссии. Оформить документы россияне могут в других странах, в частности, в Польше.

Ранее правительство внесло Соединённые Штаты в список «недружественных стран», а президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает таким государствам нанимать на работу в консульствах и посольствах россиян.

До этого численность дипломатической миссии неоднократно сокращалась на фоне противостояния Москвы и Вашингтона. Так в апреле США ввели новые санкции в отношении российских граждан и компаний из-за аннексии Крыма и кибератак, которые американская сторона считает проявлением «вредоносной внешней деятельности» российского правительства. В ответ Москва выслала десять сотрудников дипмиссии США, в том числе пресс-секретаря Ребекку Росс.

Американский посол Джон Салливан объявил, что с августа посольство и консульства США в России переведены на работу в ограниченном формате. Только в столице численность сотрудников по сравнению с 2016 г. была сокращена в десять раз — до 120 человек.

В октябре Россия предложила США отменить все введённые ограничения на работу диппредставительств, но пригрозила не оставлять без ответа «враждебные антироссийские действия».