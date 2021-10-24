Отары овец вернулись на улицы Мадрида

Фестиваль перегона скота вернулся в Мадрид. Впервые с начала пандемии пастухи погнали отары овец по столичным улицам. Это знак уважения традиции, но прежде всего — напоминание о том, с каким почтением относились к сельскому хозяйству в прошлом, когда были приняты законы о праве перегонять скот через города на южные выпасы.

Фестиваль перегона скота в Мадриде организуют с 1994, когда фермеры собрались на акцию протеста против урбанизации и ущемления прав животноводов. После этого суд признал законным вывод скота на городские улицы в период сезонных перегонов. Теперь фестиваль считается традиционным праздником и одним из главных культурных событий в испанской столице.