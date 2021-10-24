Сенегал: женский марш за климат

Сенегальские женщины вышли на улицы столицы страны Дакара, что бы призвать власти к активным действиям против климатических изменений. Акция прошла в преддверии саммита по климату, который состоится в шотландском городе Глазго.

Кади Камара, организатор акции: "Мы проводим эту акцию, чтобы мир услышал и голоса африканских женщин, особенно сенегальских, потому что сегодня мир столкнулся с тем, что называется изменением климата. Последствия этого ощущаются повсюду в Сенегале".

Надия Диа, организатор акции: "Мы знаем, что скоро начнется саммит в Глазго, и мы хотим, что бы там прозвучали требования женщин, приверженных нашему делу, тех, кто борется с климатической несправедливостью. Мы знаем, что все мы обязаны бороться, поскольку живем на одной планете. Но почему другие люди не перестают загрязнять наш континент? Мы этого не желаем. У нас больше нет грунтовых вод. В глубине страны животные гибнут из-за недостатка воды или отравления почвы. Мы практически не можем заниматься сельским хозяйством. Как мы будем развиваться? "

26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, стартует 31 октября и продлится до 12 ноября. Новая сессия призвана ускорить реализацию целей, поставленных Парижским соглашением 2015 года. Речь идет о сокращении выбросов до нулевого нетто-показателя к 2050 году и недопущении роста температуры более чем на 2 градуса.