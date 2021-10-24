Извержение на острове Пальма: конус вулкана вновь обрушился

На канарском острове Пальма вновь обрушился конус вулкана гряды Кумбре-Вьеха, который извергается уже больше месяца. За это время лава уничтожила больше двух тысяч домов и дошла до океана, спровоцировав выброс вредных газов, а улицы городов засыпало пеплом. Когда он смешивается с дождевой водой на крышах — становится намного тяжелее, и здания рискуют рухнуть.

«Смесь дождевой воды и пепла выглядит как шоколад», — говорит местный житель.

Аварийные службы работают днем и ночью, расчищая улицы, крыши и водостоки.

«Дождь усложняет нам работу. Пепел становится твердым, как цемент», — рассказывает сотрудница службы.

Испанские власти пообещали ускорить выплату пособий жителям, пострадавшим от извержения вулкана. На это выделили 63 миллиона евро.

«Я хочу сказать им: не впадайте в отчаяние. Не оставляйте веру в то, что солидарность испанского народа есть на острове Пальма. Правительство Испании будем там каждый день, пока продолжается кризис, и каждый день после его окончания», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

От извержения сильно пострадала и экономика острова, которая в основном зависит от туризма и экспорта бананов.

Ученые предполагают, что извержение вулкана продлится три месяца.