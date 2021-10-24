Столкновения на пакистано-афганской границе

Столкновениями с полицией обернулась воскресная акция протеста в городе Чаман на западе Пакистана у перехода через границу с Афганистаном. Демонстранты требуют возобновить работу контрольно-пропускного пункта.

О закрытии границы вскоре после взятия Кабула объявило движение «Талибан», которое многие страны мира, в том числе Россия, признают террористическим. Афганцы, заблокированные в Чамане, жалуются, что оказались в невыносимых условиях:

— Я уже 11 дней у закрытой границы. С нами были наши жены, но вчера вечером из-за действий силовиков они ушли. __Ночь была ужасной. У меня нет денег, чтобы поесть в гостинице или переночевать в гостиничном номере, а граница закрыта.

Пакистан заявляет, что ведёт переговоры с «Талибаном» об открытии границ, и обещает со своей стороны не препятствовать передвижению людей и товаров.