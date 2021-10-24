Германия укрепляет границы из-за миграционного кризиса

Германия объявила об ужесточении пограничного контроля на фоне миграционного кризиса в Польше и странах Балтии. Одновременно Берлин направил к польско-белорусской границе полицейских для помощи в обеспечении порядка. Они, помимо прочего, принимали участие в задержании активистов ультраправых организаций, которые сформировали добровольческие отряды для выявления нелегальных мигрантов.

Варшава сообщает о тысячах попыток незаконного проникновения на свою территорию, зарегистрированных с начала октября. Пограничники рассказывают в интервью польским СМИ, что видят всё больше мигрантов, которые пытаются разными способами пересечь границу. Чтобы сдержать этот поток, увеличили количество патрулей и наблюдательных пунктов.

Польские правозащитники сообщают о бедственном положении мигрантов на белорусско-польской границе. Люди в палаточных лагерях болеют, им не хватает еды и чистой воды.

Минск и Варшава, между тем, возлагают друг на друга ответственность за судьбу нелегалов. Польша обвиняет правительство Александра Лукашенко в организованной доставке мигрантов на границу и провоцировании кризиса. Белорусская сторона заявляет о бесчеловечном отношении европейских пограничников к людям, желающим получить статус беженцев в ЕС.