Кипр требует статуса "границы ЕС"Комментарии
Кипр требует от Брюсселя решительных шагов для разрешения миграционного кризиса. По словам властей греческой части острова, октябрь оказался одним из самых тяжёлых месяцев за последнее время: более 1500 новых нелегалов, все они пересекли буферную зону, отделяющую турецкую часть острова.
Никос Нурис, министр внутренних дел Кипра:
"Мы готовы поддержать беженцев, тех, кого преследуют, кому действительно нужна помощь. Но мы не можем больше принимать огромное количество экономических мигрантов. Мы требуем, чтобы Еврокомиссия заключала двусторонние соглашения с третьими странами; и это требование в принципе было поддержано решением совета по внутренней политике".
На Кипре требуют приравнять границу с турецкой частью острова к внешней границе ЕС. Этим летом еврокомиссар по внутренним делам дала понять, что это вполне возможно. Однако дальнейшие шаги осложняются весьма непростыми отношениями между ЕС и Турцией.
Власти между тем планируют запустить информационную кампанию, чтобы отвадить мигрантов, желающих попасть на континент: остров просто не может служить "воротами в ЕС", поскольку не входит в Шенгенскую зону, и попавшие туда мигранты оказываются фактически в ловушке.