Узбекистан готов к выборам президента

Узбекистан готов к президентским выборам, которые начинаются в воскресенье. Кроме действующего главы государства Шавката Мирзиёева, за главное кресло страны поборются 4 кандидата, среди которых есть и женщина.

По мнению западных наблюдателей, сюрпризов ждать не стоит: реальная оппозиция к политическому процессу в стране не допускается. Избиратели же ожидают в первую очередь улучшения уровня жизни в Узбекистане — курс именно на это Мирзиёев и взял:

_"Мы ждём перемен. Например, роста зарплат. Зарплаты у нас низкие, да и те мы не всегда получаем. Моя мать учительница, и платят ей нерегулярно".

_

"Связи с зарубежными организациями расширяются, иностранцы инвестируют в нашу экономику, это ведёт к диверсификации. У людей становится больше возможностей".

В ЕС Мирзиёева называют авторитарным правителем, но признают за ним стремление к мягким реформам, в первую очередь в экономике, которые за четыре года после ухода Ислама Каримова действительно привели к некоторым переменам. Запад готов сотрудничать в первую очередь в вопросах безопасности: Узбекистан граничит с Афганистаном. В Европе надеются, что Ташкент приложит усилия для того, чтобы сдержать распространение экстремизма и потоки беженцев.

По мнению западных наблюдателей, Мирзиёев продолжит "аккуратный поворот" в сторону Запада в надежде на дальнейшие инвестиции, но не будет отказываться от традиционно крепких отношений с Россией, которая тоже является для Узбекистана важнейшим экономическим партнёром.