В Польше женщины заступились за мигрантов

В польском городке Михалово прошел митинг местных матерей в поддержку мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе. Уже несколько недель нелегалы, в основном с Ближнего Востока и Африки, не могут попасть на территорию ЕС из Беларуси.

Польша разместила на границе с Беларусью 6 тысяч солдат и ввела режим чрезвычайной ситуации. В результате, журналистов и гуманитарные организации больше не допускают к мигрантам в пограничной зоне.

"Зачем здесь беженцы? Разве их мало? Они приехали сюда, чтобы искать лучшей жизни? Они платят Лукашенко 30 тысяч долларов за то, чтобы им помогли пересечь границу. Зачем? __И теперь их вытесняют оттуда в Польшу?" — возмущён местный житель.

"_Это очень сложная тема для разговора. С одной стороны, мне жаль этих людей, с другой _—_ мы не можем принять их всех_", — говорит другой.

На этой неделе на польско-белорусской границе был обнаружен мертвым еще один мигрант. По данным ООН, это уже восьмой подобный случай. С августа тысячи мигрантов пытаются проникнуть через территорию Беларуси в Польшу, Литву и Латвию.

Евросоюз обвиняет белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционный кризис в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима.