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Великобритания

Против экстрадиции Ассанжа

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 Ольга Патапенка
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Против экстрадиции Ассанжа
Авторское право  Alberto Pezzali/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Десятки сторонников основателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа вышили на улицы Лондона, чтобы выразить свой протест. Манифестанты призывали администрацию президента Соединенных Штатов Америки - Джо Байдена снять все обвинения с Ассанжа. Мероприятие прошло в преддверии апелляции США по поводу экстрадиции основателя "Викиликс"в Соединенные Штаты. Слушания пройдут в Лондоне на следующей неделе.

В начале января британский суд отказался выдать Ассанжа Соединенным Штатам, объяснив, что в случае экстрадиции основатель "Викиликс"может совершить самоубийство. В том же месяце суд отказался освободить австралийца под залог.

В США Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 175.