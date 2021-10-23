Газопровод соединил Польшу и Литву

Новая ветка газопровода соединила газовые сети Литвы и Польши. В пятницу на официальной церемонии открытия смычки представители двух стран символически сварили «золотой шов».

До сих пор газовые сети Литвы были связаны только с трубами, ведущими на восток, теперь же газ будет можно транспортировать с запада и на запад.

«Энергетика — крайне важна. Энергетика — необходима. Сейчас мы видим, что происходит на европейских рынках, так что достаточно символично, что сегодня мы соединяем системы транспортировки газа между нашими странами», — отметил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Стоимость проекта составила около 500 млн евро. Большую часть финансирования выделил Евросоюз.

«Мы предполагаем, что газ из нашего терминала в Клайпеде будет отправляться в Польшу. Кроме того, если цена будет низкой, газ из польского терминала Свиноустье, как отметил министр Наимский, будет транспортироваться в Литву. Это увеличит конкуренцию и снизит цену для наших потребителей», — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

На сегодня ветка газопровода, соединяющая Польшу и Литву, построена на 95%. Теперь техникам нужно завершить монтаж оборудования и протестировать его.

Предполагается, что первые потоки газа пройдут по новой трассе в середине следующего года.