19-летний парень из Либерии нашел на дороге $50 000 и вернул владелице

19-летний водитель мото-такси из Либерии Эмманюэль Туло нашел на дороге сумку, где было 50 тысяч долларов наличными, и вернул её владелице, после того как услышал по радио о потере. Местная бизнесвумен, которой принадлежали деньги, в благодарность отдала Эмманюэлю 1 500 из них, а президент страны назначил молодого таксиста «амбассадором честности» с зарплатой 500 долларов в месяц и пообещал оплатить ему учебу в медицинском вузе.