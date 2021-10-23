"Дух доктрины Брежнева бродит по Европе"

Вместо Кремля теперь Брюссель: в Будапеште — мероприятия в годовщину подавления венгерского восстания советскими войсками; по мнению главы правительства Виктора Орбана, его страна оказалась в ситуации, очень похожей на обстоятельства 65-летней давности.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Брюссель разговаривает с нами и с поляками так, будто мы враги. У нас чувство дежа-вю, дух доктрины Брежнева* вновь бродит по Европе".

В этом году памятные мероприятия совпали со стартом предвыборной кампании: парламентские выборы должны состояться в Венгрии весной.

Габор Кисс, Euronews:

"Несмотря на то, что объединённая оппозиция на прошлой неделе выбрала консервативного кандидата в премьеры, правящая партия ФИДЕС и её сторонники громко говорят о возвращении левых, нападая на экс-премьера социалиста Ференца Дюрчаня. В это же самое время в паре сотен метров отсюда сторонники оппозиции заявляют, что намерены положить конец режиму Орбана".

Оппозиционеры также не упустили случая провести параллели с тем, что происходило 65 лет назад. Противники Виктора Орбана нуждаются в пополнении рядов.

Петер Марки-Зай, кандидат в премьеры от оппозиции:

"В 1956 году пришлось объединиться, чтобы противостоять Красной армии. Сегодня нам тоже нужно объединяться. Нужно смотреть не на то, кто рядом с нами, а на то, кто противостоит нам. Мы победим только если объединимся".

В оппозиционный блок входят сейчас шесть движений, и они надеются, что на выборах смогут оказать Орбану самое серьёзное сопротивление за 12 лет.

*) В 1956 году Советский Союз возглавлял Никита Хрущёв