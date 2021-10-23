«Пятницы ради будущего»: активисты вышли на климатическую забастовку

Тысячи людей вышли на улицы Стокгольма в пятницу, чтобы принять участие в последней перед международной конференцией по климату в Глазго климатической забастовке. Молодые активисты вновь попытались привлечь внимание мировых лидеров к проблеме глобального потепления и необходимости зеленого развития.

На мероприятии выступила и молодая основательница движения «Пятницы ради будущего» Грета Тунберг. «Мы не позволим им просто говорить и ничего не делать, притворяясь, что ситуация под контролем,» — заявила активистка.

Акции протеста прошли более чем в 500 городах по всему миру. Среди них — итальянский Милан, где демонстранты переоделись в лидеров стран «Группы двадцати», поставили в фонтане стол и стулья и разыграли саммит G20. Перед этим группа активистов ворвалась в офис банка JP Morgan, чтобы выразить протест против инвестиций компании в ископаемое топливо.

Не стала исключением и Португалия: накануне сотни школьников и студентов вышли на демонстранции в Лиссабоне. Они заявили, что политики должны отказаться от экономической системы, основанной на перепроизводстве и чрезмерном потреблении.