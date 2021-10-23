Часовой Оскар отмечает 20-летие

Женевская большая премия часового искусства (Grand Prix d'Horlogerie de Genève) отмечает своё 20-летие. Это самый престижный конкурс часов. Иногда его называют часовым «Оскаром». Победителям конкурса вручается приз «Золотая стрелка» (l'Aiguille d'Or). В этом году церемония награждения победителей состоится 4 ноября в Театре Лемана в Женеве. Все 84 штуки часов, участвующих в конкурсе, будут выставлены на всеобщее обозрение в женевском музее Рат с 23 октября по 14 ноября.
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