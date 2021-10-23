Патроны в пистолете Алека Болдуина были боевыми

Пистолет на съемках вестерна «Ржавчина», из которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора, был заряжен боевыми патронами. Об этом говорится в опубликованных документах суда.

В результате трагедии погибла уроженка Украины, оператор Галина Хатчинс, а режиссер картины Джоэл Соуза был тяжело ранен.

При этом за несколько минут до инцидента помощник режиссера заверил Болдуина, что оружие заряжено холостыми патронами. По словам ассистента, он взял пистолет с тележки с реквизитом и тоже не знал о том, что внутри него — боевые пули.

«Нет слов, которые могли бы передать мое потрясение и грусть из-за этого трагического случая, унесшего жизнь Галины Хатчинс — жены, матери, нашей коллеги, которой все восхищались. Я сотрудничаю с полицией, чтобы прояснить, как произошла эта трагедия. Я связался с её мужем, предложил свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито. Мои соболезнования её мужу, их сыну и всем, кто знал и любил Галину», — написал у себя в Twitter Алек Болдуин.

Подготовкой пистолетов на съемках занимаются специалисты по оружию, которые следят за техникой безопасности.

«Абсолютно нормально использовать настоящие пули для тренировки актеров, но это происходит в тире. Боевым патронам нет места на съемочной площадке. Задача специалиста по оружию — убедиться, что актер будет свободно использовать пистолет. О безопасности должны заботиться мы, а не актер», — говорит специалист по оружию Гийом Делуш, который уже тридцать лет работает в Голливуде.

Тем не менее работники киноиндустрии отмечают, что техникой безопасности на съемках часто пренебрегают, чтобы ускорить процесс и сэкономить.