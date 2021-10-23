Джелалабад: жертвой взрыва мины стал ребёнок

В афганском Джелалабаде по меньшей мере два человека, среди которых ребёнок, стали жертвами взрыва мины. Легковой автомобиль, в котором находились несколько человек, наехал на взрывное устройство, заложенное на улице города.

По словам представителей запрещённой в России террористической группировки "Талибан", мину заложили с расчётом подорвать машину талибов, но жертвой стал гражданский автомобиль. Четверо пострадавших доставлены в больницу. Кроме того, повреждено стоящее рядом здание.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, в этом подозревают боевиков местного отделения "Исламского государства", которые за последнее время несколько раз нападали на талибов и осуществили взрывы в шиитских мечетях.