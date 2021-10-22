В результате взрыва на пороховом заводе под Рязанью погибли 16 человек

16 человек погибли в результате взрыва и пожара на заводе в Рязанской области. Это предприятие занимается производством, хранением и утилизацией боеприпасов, а также составных частей. Оно расположено в 70 километрах от Рязани в посёлке Лесной.

По данным МЧС, взрыв произошёл в пороховом цехе. Здание разрушено. Внутри находились 17 человек, лишь одного из них удалось спасти — его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с ожогами 99% тела, — сообщили в ведомстве.

Наиболее вероятной причиной ЧП называют нарушение технологического процесса при производстве взрывчатки. Следственный комитет расследует дело по статье о несоблюдении правил безопасности на опасных производственных объектах.