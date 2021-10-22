"Владимир Путин — настоящий друг Израиля"

"Настоящим другом государства Израиль" назвал Владимира Путина премьер-министр Нафтали Беннет. Глава израильского кабинета, по приглашению российского президента, с официальном визитом заехал в Сочи. Это первая очная встреча политиков.

Формально приглашение приурочено к 30-летию восстановления дипотношений. Беннет накануне визита подчеркнул, что двусторонние отношения чрезвычайно важны в том числе из-за особого статуса России в ближневосточном регионе.

Владимир Путин, президент России:

"Как вы знаете, мы предпринимаем усилия для того, чтобы восстановить, укрепить сирийскую государственность. Здесь есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом".

Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля:

"Мы, конечно, обсудим положение в Сирии, те усилия, которые предпринимаются сегодня, для того чтобы остановить иранскую ядерную программу".

О каких-либо конкретных договорённостях, достигнутых за закрытыми дверями, не сообщается. Стороны лишь говорят о "продолжительной, конструктивной и доверительной" беседе. Переговоры продлились дольше запланированного, и израильская делегация останется в Сочи до окончания шаббата.