ВОЗ на защите интересов медработников

ВОЗ предлагает срочные меры для защиты медработников, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом по всему миру на протяжении полутора лет. У многих признаки профессионального выгорания. Отмечается также недостаточный охват вакцинацией, и как следствие - высокая смертность.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус: "По новым данным, опубликованным ВОЗ, от коронавирусной инфекции скончалось 115 тысяч медиков за последние 17 месяцев. Поэтому необходимо, чтобы медперсонал получил приоритетный доступ к вакцинам".

ВОЗ и партнеры призывают все странны к экстренным мерам по защите медработников от инфекции

Согласно информации, полученной из 119 стран, вакцинировано не более сорока процентов медработников, при этом нужно учитывать огромное расхождение между богатыми и бедными регионами.

Тедрос Гебрейесус: "В Африке полностью привито только 10 процентов медиков, а в странах с высоким уровнем дохода – это уже 80 процентов."

В странах, где нет проблем с поставками препаратов, некоторые медработники, отказывающиеся от обязательной вакцинации, вынуждены сменить работу или уйти на пенсию. Во Франции 15 000 медработников были отстранены от должности, в отдельных сельских районах их некем заменить.

В Австрии напротив медработники выходят на улицы и призывают сограждан вакцинироваться и не допустить новой волны коронавируса к Рождеству.

В Греции медики протестуют против сокращения персонала, а также против увольнения непривитых коллег.