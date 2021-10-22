Саммит ЕС: разногласия и компромиссы

В Брюсселе в четверг открылся двухдневный саммит ЕС. Главы 27 государств и правительств обсудили пандемию, цены на энергоносители, переход к зеленой энергетике.

Повестка саммита включала в себя и сложные вопросы внутри ЕС, в частности отношения с Польшей. Ранее Варшава заявила о верховенстве национального законодательства над правом ЕС. Такое решение вынес конституционный суд страны.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро: "Я обратился к польским коллегам с такими словами: не ждите, что результата добьется Еврокомиссия, вы можете влиять на ситуацию самостоятельно. Все коллеги также согласны с тем, что Еврокомиссия, призванная обеспечивать соблюдение союзного договора, должна продолжать эту работу".

"Важно, чтобы у всех граждан, у всех предприятий ЕС были одинаковые права. Жаль, что мы тратим время на обсуждение этих вопросов, мы могли бы сосредоточиться на ценах на энергоносители. Но это важная дискуссия, наши общие ценности - в центре европейского строительства."

При этом Бельгия и Нидерланды выступали за жесткую позицию по Польше. Ангела Меркель призвала к диалогу и высказалась против санкций и изоляционных мер.

Нет единства в рядах союза и по энергетическому вопросу. В заявлении лидеров стран говорится о готовности оказать поддержку потребителям и европейским компаниям. Однако предложение Испании, Италии и Греции о совместных закупках газа не встретило отклика со стороны Германии и других стран, которые расценивают нынешнее повышение цен как краткосрочный кризис.