"Лучше закрыть суд, чем шахту"

Польский профсоюз "Солидарность" устроил в Люксембурге акцию протеста у здания Европейского суда юстиции. Рабочие выступают против требования закрыть крупную польскую угольную шахту "Туров" на границе с Чехией и Германией. По словам протестующих, "лучше закрыть Европейский суд".

Иск в феврале подала Чехия: там заявили, что из-за расширения польской шахты на чешской стороне границы резко упал уровень подземных вод. В мае суд постановил прекратить добычу. Но Варшава решение суда проигнорировала, заявив, что во-первых чехи активно добывают уголь и на своей стороне в том же районе, а во-вторых "Туров" обеспечивает 7% электроэнергии Польши, и его закрытие нанесёт невосполнимый удар по энергетической безопасности страны.

В ответ на это в сентябре суд постановил, что Варшава обязана выплачивать полмиллиона евро ежедневно в качестве штрафа. В Польше и это решение проигнорировали.

Двусторонние переговоры об урегулировании с Прагой шли без существенных подвижек, а в начале октября вовсе остановились из-за того, что Чехия готовилась к парламентским выборам.