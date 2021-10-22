Конференция в Триполи: договориться не удалось

Участники международной конференции по ситуации в Ливии не смогли согласовать общее итоговое заявление. Как сообщает ТАСС, разногласия вызывали такие вопросы, как сроки формирования новых органов власти и порядок вывода из страны иностранных военных.

Конференция проходила на фоне подготовки переходного правительства в Триполи к выборам. Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш заявила, что кабинет рассчитывает организовать всеобщее голосование до конца года:

«Правительство национального единства Ливии твердо привержено суверенитету, независимости, региональной безопасности и национальному единству страны. Оно решительно отвергает иностранное вмешательство в дела Ливии и осуждает попытки нарушить эмбарго на поставки оружия и создать хаос.

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы укрепить взаимное доверие и создать условия для проведения честных и прозрачных выборов 24 декабря».

На международную конференцию в Триполи впервые после падения режима Муаммара Каддафи приехали дипломаты из стран Африканского союза, Лиги арабских государств, стран-участниц Берлинского формата, а также представители ООН. Это мероприятие представляли как важный этап на пути к национальному примирению и выходу из кризиса.