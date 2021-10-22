Гибриды завоёвывают Европу и бьют дизель

Гибридные автомобили успешно вытесняют двигатели внутреннего сгорания с рынков ЕС. об этом свидетельствую последние опубликованные данные Европейской ассоциации автопроизводителей. В третьем квартале этого года доля гибридов составила более 20% от всех автомобилей, зарегистрированных в Евросоюзе.

Впервые этот показатель оказался выше, чем у дизельного транспорта, который прежде занимал второе место по популярности на континенте. И это без учёта электрокаров и гибридных автомобилей с возможностью подзарядки, которые заняли соответственно четвёртое и пятое место в условном рейтинге.

В общей сложности почти 40 процентов проданных с июля по сентябрь в ЕС автомобилей относятся к категории «зелёного транспорта» — такая же доля у бензиновых двигателей, которые вместе с дизелями продолжают терять позиции.

В Ассоциации отмечают значительный рост интереса покупателей к гибридным модификациям известных моделей — их популярность за квартал выросла примерно на треть.