Мэры со всей Европы собрались на конференции по безопасности в городах

Европейские градоначальники просят расширить их законодательные полномочия для эффективного внедрения мер по обеспечению безопасности. Город Ницца на юге Франции считается одним из самых охраняемых в Европе. Камеры наружного видеонаблюдения здесь установлены на каждой улице. После теракта в 2016 году местные власти пытаются вернуть уверенность в безопасной жизни в городе, экономика которого во многом зависит от туризма.

Мартин Уакнин, заместитель мэры Ниццы, говорит: "После теракта невозможно было продолжать жить так, будто ничего не произошло. Поэтому мы усилили меры безопасности в туристических районах. В тоже время мы защищаем права граждан и видео, которые мы получаем, никак не будут использоваться. Мы применяем их только для идентификации людей совершивших преступления".

В Ницце представители властей 250 населённых пунктов Европы собрались на международной конференции, организованной Европейским форумом по безопасности в городах (European Forum for Urban Security).

Исполнительный директор форума Элизабет Джонстон уверена: "Что касается вопросов безопасности, мэры во всех странах Европы действительно находятся на передовой линии. И что примечательно, это не зависит от контекста и правового подхода каждой из стран. К тому же, все местные власти сталкиваются с похожими проблемами и могут поделиться опытом. И даже если они не несут ответственность по закону, они обязаны отвечать за запросы граждан".

Все участники конференции подчеркивают необходимость тесного взаимодействия с европейскими институтами, иначе внедрить глобальные меры безопасности не удастся.

"Террористические угрозы и криминальные группировки существуют не только в одном европейском городе либо в одной стране ЕС, — говорит еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. — Они существуют во многих странах Евросоюза и во всем мире, поэтому нам необходимо работать вместе. И в связи с этим я внесла предложения по новым методам сотрудничества полицейских сил и обмена информацией для лучшей защиты граждан от преступности и терроризма".

Еврокомиссар Илва Йоханссон также уверена, что представители местных властей должны стать основными посредниками между европейскими институтами и гражданами ЕС,