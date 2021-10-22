Акция протеста на крупнейшем карьере бурого угля в Германии

Зеленые активисты заблокировали работу экскаваторов на крупнейшем в Европе буроугольном карьере расположенном в Нижнерейнском бассейне. Они добиваются немедленного прекращения добычи бурого угля, хотя правительство планирует прекратить сжигать уголь для получения энергии только к 20138 г. Корреспондент Евроньюс Ханс фон дер Брели отправился на карьер Гарцвейлер-2, чтобы стать очевидцем разворачивающихся там событий.

Я проснулся рано утром и был поражен красотой индустриального ландшафта, уходящего далеко за горизонт, слоями земли и бурого угля в лучах утреннего солнца. Но если все эти сотни миллионов тонн бурого угля будут добыты и сожжены, Германия не сможет выполнить свои обязательства по сокращению выбросов углекислого газа. О наступающей климатической катастрофе этим летом стране напомнили жара и проливные дожди, разрушившие целые деревни и жизни людей.

Я получил инсайдерскую информацию от моего источника в движении по защите климата о предстоящей акции протеста. Подробностей мне не сообщили. Их держали в секрете до самого последнего момента. Я узнал только о месте и времени.

Акция была назначена на время, когда в Берлине продолжаются переговоры о формировании нового коалиционного правительства, в ходе которых вопросы климатической повестки дня стоят очень остро. А также - за несколько дней до начала конференции ООН о климате в Глазго. Подъезжая к карьеру, я услышал звуки сирен полицейских машин и шум полицейских вертолётов. Я получил сообщение в Телеграмме о захвате протестующими и остановке работы роторного экскаватора и двух абзетцеров (отвалообразователей). Эта акция была организована до сих пор неизвестно группой "Контратака за лучшую жизнь". В ней принял участие 21 человек. Некоторые из них приковали себя цепями к захваченным машинам.

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С внешней стороны карьера я встретил Лару и Сару, которые базируются в протестном лагере в деревне Лютцерат. Это одна из 6 деревень, которые могут пойти под снос в ноябре, чтобы освободить место для расширения буроугольного карьера. Девушки помогли мне связаться с людьми, захватившими угледобывающие машины. Они сказали мне, что добиваются полного прекращения добычи угля, так как это на их взгляд, противоречит взятым Германией обязательствам по сокращению выбросов углекислого газа. Кроме того, они выступают за сохранение деревень, предназначенных под снос.

Ранее, общаясь с шахтерами, профсоюзными активистами и политиками в таких странах как Польша или Румыния, мне часто приходилось слышать возражение: почему мы должны закрывать свои угольные шахты, если Германия откладывает это до 2038 г.? То есть Германия, задерживая отказ от угля, замедляет энергетический переход всей Европы. Партия Зеленых хочет, чтобы отказ от угля произошел раньше намеченных сроков, хотя с этим категорически не согласны социал-демократы. Но в исследовании, подготовленном для потенциальной правительственной коалиции, утверждается, что от угля можно отказаться уже в 2030 г. Я вижу в этом проблеск надежды для планеты.