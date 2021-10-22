Алек Болдуин застрелил оператора

Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора. Трагический инцидент произошел на съемочной площадке во время работы над вестерном "Ржавчина" в штате Нью-Мексико.

Актеры должны были стрелять холостыми патронами. Однако оружие сработало неправильно - пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом.

42-летний оператор Халина Хатчинс была доставлена в больницу, где умерла от полученных ранений. 48-летний режиссер Джоэл Соуза был ранен и находится в критическом состоянии. В департаменте полиции округа Санта-Фе подтвердили, что фатальное оружие было в руках у знаменитого актера.

Алек Болдуин выступает продюсером фильма и играет в нем главную роль. Против него пока не выдвинули обвинений. Съемки картины остановлены.