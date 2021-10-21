Человеку успешно пересадили свиную почку

Свиные почки можно тушить, жарить или пересаживать человеку: американские хирурги провели успешную трансплантацию свиного органа. Это экспериментальная операция: женщине, чей мозг уже умер, пересадили почку генномодифицированной свиньи: модификация заключалась в удалении из свиных тканей тех веществ, которые иначе вызвали бы немедленное отторжение у человеческого организма.

Роберт Монтгомери, директор института трансплантологии:

"Эта операция, помимо прочего, придала нам уверенности в том, что такая схема может сработать, и когда мы перейдём к реальной помощи живым людям, всё будет хорошо. Я думаю, эта операция ускорила процесс и, вероятно, такие пересадки станут возможны уже через год или два".

Почка успешно работала в течение 52 часов: действовала именно так, как ей и полагается, и за двое суток не вызвала отторжения. Врачи считают, что если проблему совместимости действительно удалось решить, это станет революцией в трансплантологии.